В Лесопарке восстанавливают освещение

В Рязани ремонтируют уличное освещение. На прошлой неделе было заменено 24 светильника и 80 ламп, отремонтировано 490 метров проводов, сообщает сайт администрации города.

В четверг, 27 августа, оборвались провода на улицах Новаторов и Чкалова.

В районе второго круга троллейбуса в Лесопарке украли около 100 м проводов. В результате обесточенными оказались 10 фонарей.

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Дирекция благоустройства уже приступила к ремонтным работам. Будет проведена оценка ущерба и написано заявление в правоохранительные органы.