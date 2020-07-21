В День города в Рязани покажут два световых шоу

Рязань готовится к празднованию Дня города. В честь 925-летия Рязани запланированы не только праздничные мероприятия и концерты, но и важные социальные проекты.

Накануне праздника в Рязани обновят зелёную зону у Дворца торжеств, откроют зал, посвященный истории города в библиотеке имени С.А. Есенина, а также презентуют сразу несколько арт-объектов. В посёлке Строитель откроется библиотека.

В Лесопарке появится букет цветов, созданный кузнецами со всего мира в рамках Форума древних городов в 2019 году. А в сквере на Новослободской «поселится» «Рязанский косопуз».

В праздничные дни рязанцы смогут увидеть два световых шоу. Они будут проецироваться на здания театра драмы и Академии ФСИН.