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Управление Рязанского троллейбуса возьмёт автобусы в лизинг

7info

Во вторник, 28 июля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили сделку Управлению Рязанского троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы. 

Муниципальное предприятие планирует взять в лизинг 20 автобусов марки ПАЗ. Договор будет заключен  на 5 лет на сумму 115,5 млн. рублей. Сейчас на балансе УРТ числится 30 автобусов, из которых 20 имеют срок эксплуатации, превышающий нормативный срок службы.

На заседании комитета был рассмотрен отчет о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за 2019 год. В прошлом году в Рязани реализовывалось 15 муниципальных программ с объемом финансирования 12,6 млрд. рублей. Из них 5,2 млрд. рублей – средства бюджета Рязани, 6,9 млрд. рублей – средства вышестоящих бюджетов, 0,5 млрд. рублей – внебюджетные средства.

Кроме того, депутаты обсудили реализацию мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы за I полугодие 2020 года.

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