Свежие данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 30 июля в регионе выявлено 6266 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2518 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 1987 человек;

от 46 до 64 лет — 2518 человек;

от 65 до 80 лет — 983 человека;

старше 80 лет — 234 человека;

дети — 544 человека (семнадцать до 1 года; сорок по 1; двадцать семь по 2; двадцать девять по 3; тридцать по 4 года; двадцать пять по 5; тридцать три по 6; тридцать по 7; тридцать пять по 8; двадцать шесть по 9; двадцать шесть по 10; тридцать восемь по 11; тридцать пять по 12; двадцать пять по 13; двадцать восемь по 14; тридцать семь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 7 человек;

от 46 до 64 лет — 13 человек;

от 65 до 80 лет — 6 человек;

старше 80 лет — 2 человека;

дети — 1 человек (3 года).