Свежие данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 30 июля в регионе выявлено 6266 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2518 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет — 1987 человек;
от 46 до 64 лет — 2518 человек;
от 65 до 80 лет — 983 человека;
старше 80 лет — 234 человека;
дети — 544 человека (семнадцать до 1 года; сорок по 1; двадцать семь по 2; двадцать девять по 3; тридцать по 4 года; двадцать пять по 5; тридцать три по 6; тридцать по 7; тридцать пять по 8; двадцать шесть по 9; двадцать шесть по 10; тридцать восемь по 11; тридцать пять по 12; двадцать пять по 13; двадцать восемь по 14; тридцать семь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
от 18 до 45 лет — 7 человек;
от 46 до 64 лет — 13 человек;
от 65 до 80 лет — 6 человек;
старше 80 лет — 2 человека;
дети — 1 человек (3 года).
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