Сотрудники БСМП получили бесплатные обеды от рязанского ресторана

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Сотрудники Больницы скорой медицинской помощи получили бесплатные обеды от рязанского ресторана. Врачи больницы поблагодарили земляков за поддержку. Информация об этом появилась на сайте больницы.

Врачи БСМП ежедневно работают с пациентами с пневмониями и подтвержденными диагнозами COVID-19. В течение 6-часовой смены они забоятся о здоровье больных в специальных костюмах-скафандрах, которые нельзя снимать из-за угрозы заражения.

В такой обстановке естественные вопросы полноценного питания и отдыха врачей становятся особенно важными. Для пациентов в «красной зоне» работает пищеблок со специальным диетическим питанием. Но медработники не могут ни пить, ни есть, чтобы не заразиться.

Заботясь о здоровье сотрудников, главный врач БСМП Виктор Филимонов обсудил с генеральным директором ТРК «Окская Жемчужина» Иваном Веретенниковым возможность поддержки персонала. Руководство комплекса обеспечило БСМП питанием для медиков, работающих «на передовой» в период пандемии. Теперь специалисты клиники после тяжелой смены получают комплексные обеды, приготовленные поварами «Окской Жемчужины».

– Врачи и медицинские сёстры — все работники БСМП, причастные к спасению людей от коронавируса, — глубоко тронуты заботой и выражают признательность своим землякам – работникам «Окской Жемчужины» — за поддержку и помощь! – говорится на сайте больницы.

Фото: пресс-служба БСМП