Школьные лагеря в Рязани откроются в августе

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Школьные лагеря в Рязани в связи с пандемией коронавируса откроются только в августе. Об этом на заседании социального комитета Рязанской городской Думы сообщил начальник управления образования администрации Рязани Дмитрий Донсков.

Согласно данным управления, провести август в школьных лагерях планируют 1100 детей.

Дата открытия муниципальных летних детских лагерей в Солотче пока не определена и будет зависеть от эпидемической ситуации, отметил Донсков.