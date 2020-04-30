-

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года.

1, 2, 3 и 9 мая 2020 года – выходные дни.

4 и 10 мая будут работать дежурные офисы по индивидуальным графикам.

8606/0123 — г. Скопин, ул. Высоковольтная, 11

8606/0136 — г. Ряжск, пл. Советская, 15

8606/014 — г. Рязань, ул. Гоголя, 44

8606/022 — г. Рязань, ул. Ленина, 2/68

8606/023 — г. Рязань, ул. Тимакова, 14

8606/026 — г. Рязань, ул. Интернациональная, 8/29

8606/042 — г. Рязань, Первомайский проспект, д.47/1

8606/056 — г. Рязань, ул. Народный бульвар, д. 11

5 и 11 мая будут работать офисы, открытые для обслуживания клиентов по субботам. Режим работы с 9:00-15:00.

6, 7 и 8 мая офисы Сбербанка, расположенные на территории Рязани и Рязанской области, будут работать согласно своим стандартным графикам. Время окончания работы может быть изменено.

Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900(для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50(для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50(для звонков из других городов РФ).



Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества офисов, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей региона в финансовых услугах.

В банке подчеркивают, что сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.