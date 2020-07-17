Рязанцу вынесли приговор за убийство с особой жестокостью

В четверг, 17 июля, Рязанский областной суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В июне прошлого года к подсудимому Сергею Орлову пришли двое его знакомых. Вместе они распивали спиртное. Потом незваные гости ушли, а хозяин запер дверь в дом. Но приятели З. и Н. решили вернуться. Они стучали в окна и в дверь и не реагировали на просьбы Орлова покинуть его участок.

Тогда подсудимый взял канистру с бензином и вылил часть содержимого на своих знакомых. Один из них убежал, второй же уходить отказался. Орлов зажигалкой поджег одежду на З. Мужчина получил термические ожоги III степени с площадью поражения 70% общей поверхности тела, термического ожога слизистой оболочки верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни. Через несколько дней он скончался в больнице.

Подсудимый частично признал свою вину.

Рязанский областной суд признал Орлова виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться после отбытия основного

наказания.

Приговор может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.