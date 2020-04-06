Режим работы отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области

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С 6 по 12 апреля 2020 года офисы Сбербанка, расположенные на территории города Рязани и Рязанской области, будут работать согласно своим стандартным графикам.

Сбербанк обращает внимание жителей региона, время окончания работы офисов банка может быть изменено.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

– 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
– 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
– 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества офисов, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей региона в финансовых услугах.

В банке подчеркивают, что сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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