Представители старшего поколения принимают участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

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25 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Каждый желающий сможет в течение 7 дней проголосовать за своего кандидата. Для участия в праймериз в региональный оргкомитет свои заявки подали более 280 рязанцев. В числе кандидатов – действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, много молодежи. Об этом сообщает ryazan.er.ru

Новый формат проведения праймериз стал удобным и востребованным не только для молодого поколение, которое больше знакомо с гаджетами и оргтехникой, но и для людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуаций я нахожусь дома и очень довольна тем, что могу проголосовать с помощью ноутбука в любое удобное для себя время и не нужно никуда идти, нарушая режим. Тем более, что голосование длится несколько дней», — поделилась пенсионер, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рыбновского района Галина Чиркова.

Она рассказала, что предварительно зарегистрировалась на сайте pg.er.ru. «Весь процесс занял несколько минут, — отметила пожилая женщина. — Нужно только включить компьютер и совершить несколько пошаговых необходимых действий».

По мнению рязанки, у нового формата есть перспектива, потому что он более приближен к людям.

«У кого нет оргтехники, тот может проголосовать посредством телефона. А представители старшего поколения могут попросить своих детей и внуков оказать им помощь, чтобы принять участие в электронном предварительном голосовании», — считает Галина Чиркова.

Как отметила пожилая женщина, которая является членом «Единой России», она отдаст свой голос за кандидатов, которых считает достойными стать депутатами законодательного собрания и представлять интересы жителей Рыбновского района.

Основная избирательная кампания в регионе 2020 года — выборы депутатов Рязанской областной Думы. В этом году предварительное голосование «Единой России» из-за пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых мероприятий проходит только в формате онлайн. Новый формат гарантирует безопасность персональных данных избирателей и исключает возможность каких-либо фальсификаций. Подсчет голосов ведется в автоматизированном режиме.