Под Рязанью прошли соревнования по стрельбе спортинг-компакт

В субботу, 25 июля, в стрелковом центре «Полигон» прошли соревнования первенства Рязанской области по стрельбе в дисциплине спортинг-компакт. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

Соревнования проводились при поддержке НПФ «Азот». Участники были поделены на две категории – спортсмены и охотники. Всего за победу боролись более 20 стрелков.

Победителем в категории «спортсмены» стал Иван Кирьянов. На втором месте Алексей Шишков, на третьем – Иван Миронов.

Первое место среди «охотников» занял Никита Акиньшин. На втором – Иван Кошелев, «бронза» у Никиты Астафоркина.































