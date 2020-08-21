Под Рязанью Audi Q5 переехал сидевшего на дороге мужчину

В ночь на пятницу, 21 августа, в Рязанском районе произошло ДТП, в результате которого погиб неустановленный мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в 02.55 на 206-м километре автодороги М-5 «Урал». По информации госавтоинспекции, 35-летний водитель, управлявший автомобилем Audi Q5, совершил наезд на неустановленного мужчину, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

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Сайт издательства «Пресса», со ссылкой на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского, сообщил, что происшествие случилось недалеко от Турлатова. Погибший мужчина в момент наезда автомобиля сидел на дороге. Личность его до сих пор не установлена.