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Окский заповедник пострадал от урагана

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В Окском заповеднике устраняют последствия урагана, который пронёсся по Рязанской области 14 июля.

В Брыкином Бору смерч повалил несколько сосен и порвал провода. Но и это оказалось не самым страшным. Ураган повалил и поломал множество деревьев, некоторые дороги оказались полностью завалены стволами и ветвями.

Ведущий научный сотрудник заповедник Элина Владимировна Антонюк вспомнила, что такая же стихия обрушивалась на заповедник в 1999 году. Тогда тоже почти все деревья оказались сломаны или вырваны с корнем.

Заместитель директора по административно-правовой работе Алексей Панков отметил, что в настоящее время практически все дороги завалены, проехать никуда невозможно.

Выяснилось, что сломано и дерево, на котором располагалась одна из фотоловушек. Само устройство не пострадало, только крепеж от антенны был расплющен между двумя стволами. Ураган полностью уничтожил локацию, на которой уже более года велись наблюдения за кабанами. Упавшие деревья повредили ограждения зубровых загонов.

К счастью, никто из сотрудников заповедника не пострадал. Животные также не получили травм.

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Фото М. А. Панковой, А. Б. Панкова, С. А. Мошковского

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