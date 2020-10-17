Николай Любимов встретился с гендиректором АО «Почта России» Максимом Акимовым

В субботу, 17 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым. Они обсудили вопросы взаимодействия Почты России и Правительства Рязанской области.

Особое внимание было уделено внедрению новых сервисов и возросшей востребованности цифровых и дистанционных услуг среди населения. Ещё одной темой встречи стала работа Почты России в период самоизоляции.

Также обсуждалась необходимость повышения эффективности и качества почтовой связи за счет внедрения инновационных технологий.