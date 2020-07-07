Вторник, 7 июля, 2020
30.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Николай Любимов посмотрел, как рязанские школьники сдают ЕГЭ

7info 2
-

7 июля Губернатор Рязанской области в качестве общественного наблюдателя посетил пункт проведения экзаменов в рязанской школе №13.

Глава региона лично проверил, как выполняются требования к организации ЕГЭ в условиях противоэпидемического режима. Перед началом экзамена по русскому языку Николай Любимов пожелал выпускникам успешной сдачи ЕГЭ. Глава региона также проверил, как ведется онлайн-видеонаблюдение за ходом экзаменов и оценил состояние медицинского кабинета.

Губернатор заявил, что не увидел нарушений, сообщает сайт регионального правительства.

– Для участников ЕГЭ организованы два оборудованных входа, соблюдается социальная дистанция. Пункт проведения экзамена снабжен антисептическими и дезинфицирующими средствами, рециркуляторами воздуха. С учетом особых условий в этом году усилено медицинское сопровождение проведения экзаменов, – рассказал Николай Любимов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов посмотрел, как рязанские школьники сдают ЕГЭ

Власть
7 июля Губернатор Рязанской области в качестве общественного наблюдателя посетил пункт проведения экзаменов в рязанской школе №13. Глава региона...
Узнать больше

Депутат Рязанской гордумы организовала субботник в посёлке Строитель

Власть
Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова 7 июля организовала субботник в посёлке Строитель после жалоб жителей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы. Депутат и сотрудники префектуры...
Узнать больше

Стали известны результаты проверки на коронавирус членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор

Новости Рязани
В Спасске проверили на коронавирус членов УИК №635, где 1 июля голосовал сенатор Игорь Морозов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений

Власть
Николай Любимов объявил, что совсем скоро в Рязанской области может наступить третий этап снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

Новости мира
Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+