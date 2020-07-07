Николай Любимов посмотрел, как рязанские школьники сдают ЕГЭ

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7 июля Губернатор Рязанской области в качестве общественного наблюдателя посетил пункт проведения экзаменов в рязанской школе №13.

Глава региона лично проверил, как выполняются требования к организации ЕГЭ в условиях противоэпидемического режима. Перед началом экзамена по русскому языку Николай Любимов пожелал выпускникам успешной сдачи ЕГЭ. Глава региона также проверил, как ведется онлайн-видеонаблюдение за ходом экзаменов и оценил состояние медицинского кабинета.

Губернатор заявил, что не увидел нарушений, сообщает сайт регионального правительства.

– Для участников ЕГЭ организованы два оборудованных входа, соблюдается социальная дистанция. Пункт проведения экзамена снабжен антисептическими и дезинфицирующими средствами, рециркуляторами воздуха. С учетом особых условий в этом году усилено медицинское сопровождение проведения экзаменов, – рассказал Николай Любимов.