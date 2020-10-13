Николай Любимов обратится к жителям Рязани из-за коронавируса

Во вторник, 13 октября, Николай Любимов обратится к Рязанцам из-за пандемии коронавируса. Информация об этом появилась в официальной группе правительства.

Прямая трансляция пройдет в группе «Рязанская область«. Время начала неизвестно.

— Сегодня глава региона выступит с обращением к жителям Рязанской области в связи с ситуацией по коронавирусу, — написали в группе.