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На улице в центре Рязани сделали археологическую находку

7info
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На улице Новослободской в центре Рязани при расчистке участка сделали археологическое открытие. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Город»

Сначала после того, как рабочие вырубили густые заросли, взору открылся кирпичные двухэтажный дом, построенный ориентировочно в 19 веке. Многие годы его просто не было видно за густой растительностью.

В то же время, по словам рязанского археолога Василия Конова, основные находки ждут в земле. Конов отметил, что улица Новослободская находится в исторической части Рязани, а это значит, в грунте обязательно будут встречаться предметы старины. 

Археолог предположил, что раньше на этом месте было древнее кладбище. И буквально сегодня в архивах удалось найти документальное подтверждение этого факта. 

На месте работ можно заметить человеческие кости. Учёные же предполагают, что в земле можно будет обнаружить останки старого храма, стоявшего рядом с кладбищем. 

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