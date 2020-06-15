Муниципальные предприятия Рязани получили убытки из-за пандемии коронавируса

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В Рязани прошло совещание по вопросам работы муниципальных предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также по итогам их деятельности за 2019 год. об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

На совещании, в частности, рассматривались информация о хозяйственной деятельности и финансовом состоянии МП «Аварийно-ремонтная служба», МП «Комплекс» и МУП «Эколозащита». В обсуждении приняли участие депутаты гордумы, представители администрации Рязани, руководители муниципальных предприятий.

Как было отмечено на совещании, на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия значительное влияние оказала пандемия коронавируса, экономические показатели ухудшились, предприятия сработали с убытком. По итогам обсуждения депутаты задали интересующие их вопросы. Депутат Александр Кривов поинтересовался у руководства МП «Комплекс» о планах по возможному сокращению численности работников предприятия. По данным руководства сокращения штатной численности не планируется. Депутат Андрей Семенюк обратил внимание на вопросы тарифной политики предприятий и изучение рынка оказываемых услуг.

Обсуждение деятельности муниципальных предприятий и путей выхода из сложившейся ситуации будет продолжено на заседании экономического комитета гордумы.