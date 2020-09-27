Мэрия сообщила свежие данные о COVID-19 в районах Рязани

Администрация Рязани сообщила свежие данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15 часов 26 сентября в Рязанской области зарегистрировано 8 тыс 52 человека с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани заболели в общей сложности 4 тыс 195 жителей.

Самый «заражённый» район города – Московский. Там зарегистрировнао 1346 заболевших.

На втором месте по числу случаев коронавируса – Октябрьский район Рязани. Там заболели 1176 человек.

В Железнодорожном районе зарегистрирован 1021 случай заражения. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 652 человека.