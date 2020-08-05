Елена Сорокина осмотрела три ремонтирующихся участка дорог

В среду, 5 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела участки дорог по ул. Высоковольтной, Щедрина и Забайкальская. Здесь идёт ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Высоковольтной организовали две парковки – одна с асфальтовым покрытием, вторая – большая экопарковка для жителей близлежащих домов.

На улице Щедрина благоустраивают тротуары, укладывают плитк. Здесь посадят 14 деревьев взамен спиленных старых.

Улица Забайкальская отремонтирована полностью. Здесь уложили финишный слой асфальта, благоустроили приподнят пешеходный переход.

– Мы продолжим непрерывный контроль за работой подрядчиков до завершения капитального ремонта, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук. – Оплата по контрактам будет произведена только после тщательной приемки этих участков автодорог представителями наших профильных структурных подразделений, депутатского корпуса и общественности.