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Депутаты Рязанской гордумы помогают пожилым людям на самоизоляции

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Депутаты Рязанской городской Думы помогают пожилым людям на самоизоляции.Об этом сообщает сайт гордумы.

Депутат Светлана Ворнакова приняла участие в работе городского Call-центре «Горячая линия для граждан старше 60 лет».  За время ее дежурства поступило более  30 звонков. Всем обратившимся депутат разъяснила механизм оформления заявки и доставки на дом продуктов и лекарств.

Депутат Андрей Семенюк в качестве волонтера привозит пожилым людям продукты питания, лекарства, а также оказывает помощь в оплате услуг ЖКХ.

— Мы делаем всё для того, чтобы люди из «зоны риска» как можно реже выходили на улицу, не подвергали себя опасности, — отметил Семенюк.

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