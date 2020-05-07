Депутаты Рязанской гордумы помогают пожилым людям на самоизоляции

Депутаты Рязанской городской Думы помогают пожилым людям на самоизоляции.Об этом сообщает сайт гордумы.
Депутат Светлана Ворнакова приняла участие в работе городского Call-центре «Горячая линия для граждан старше 60 лет». За время ее дежурства поступило более 30 звонков. Всем обратившимся депутат разъяснила механизм оформления заявки и доставки на дом продуктов и лекарств.
Депутат Андрей Семенюк в качестве волонтера привозит пожилым людям продукты питания, лекарства, а также оказывает помощь в оплате услуг ЖКХ.
— Мы делаем всё для того, чтобы люди из «зоны риска» как можно реже выходили на улицу, не подвергали себя опасности, — отметил Семенюк.
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