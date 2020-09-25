Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 26 сентября

Спортивные выходные в ЦПКиО

– 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);

– 10.00 – утренняя зарядка (Лесопарк);

– 11.00 – гимнастика (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

– 11.30 – скандинавская ходьба (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

– 12.00 – экспресс обследование выездной бригадой специалистов Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской, в случае осадков обследование будет проводиться на танцевальной веранде);

– 12.30 – фигурное вождение велосипеда (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

– 13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

– 17.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

12.00 – исторический квест «Рязанские истории». Игра-бродилка познакомит с главными рязанскими улицами и достопримечательностями. Для участия необходимо будет взять маршрутный лист в визит-центре на Почтовой, 54. Старт 26 сентября в 12.00.

12.00 – спектакль «Сказки Пушкина» в театре кукол

12.00 – в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» (Рязань, ул. Грибоедова, 26/6) состоится открытие выставки «История чернавского народного костюма» в рамках проекта «Лента времени».

16.00 – спектакль «Бука» в театре кукол

16.00 – встреча с профессиональным репортажным фотографом, руководителем медиа-агентства «LevProduction» Дмитрием Ворошириным в Лесопарке

17.00 – ансамбль «Братцы-Рязанцы» с программой «Песню грянем!» в ЦПКиО

18.00 – комедия «Мы не одни, дорогая!» в театре драмы

18.00 – фестиваль уличного кино в культурном пространстве FABRIKA. Вход бесплатный

Воскресенье, 27 сентября

8.30 – занятие по уличному фитнесу проведут инструкторы фитнес клуба «Arta Gym». Сбор на площадке со стороны улицы Братиславской.

10.00 – Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». — Рязань историческая. Место сбора: Памятник Евпатию Коловрату, ул.Почтовая, 49

– Рязань православная. Место сбора: Храм Вознесения Господня, ул. Вознесенская, 26а

– Рязань литературная. Место сбора: Памятник С. Есенину, ул. Петрова, 14

– Древняя Рязань. Место сбора: Вход в Соборный парк, у ротонды

– Рязань усадебная. Место сбора: Торговые ряды, пл. Ленина

– История холодного оружия. Место сбора: Музей истории холодного оружия, ул. Дзержинского, 32

– Рязанцы — путешественники. Место сбора: ТРЦ «Атрон-сити», ул. Ленина, 21

– история одного перекрестка. Место сбора: Памятник И.П. Павлову, ул. Ленина, 26

– Рязань финансовая. Место сбора: Памятник Евпатию Коловрату, ул.Почтовая, 49

– Неизвестные истории Лесопарка. Место сбора: Вход в Лесопарк, проезд Речников, 1в

– Рязань-43. Погоня за «Черной кошкой». Место сбора: Арт-объект «Нулевой километр», ул. Почтовая, 49

– Рязань и фотоиндустрия. Место сбора: Музейно-выставочный центр «Фотодом», ул. Почтовая, 58 (2этаж)

– Вкусная Рязань. Место сбора: Музей истории Рязанского леденца, ул. Соборная, 14/2

– Сказочная Рязань. Место сбора: Музей сказок «Забава», ул. Право-Лыбедская, 27

– Занимательная Рязань. Место сбора: Музей «Фабрика игрушек», ул. Мюнстерская, 3

– Гостеприимная Рязань. Место сбора: Галерея пряников, ул. Свободы, 4

Для записи в экскурсионные группы необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (910) 622-61-76.

10.00 и 12.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

16.00 – «Приключения на дороге» в театре кукол

17.00 – ансамбль «Братцы-Рязанцы» с программой «Песню грянем!» в ЦПКиО

18.00 – сказка «Золотая рыбка» от театра «Mr.Bims» в Рязанском Свободном лицее (проезд Гоголя, 5)

18.00 – спектакль «Школа соблазна» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

18.30 – фестиваль уличного кино в культурном пространстве FABRIKA. Вход бесплатный