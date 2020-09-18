Пятница, 18 сентября, 2020
15 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Что посмотреть в Рязани в выходные

7info 2

Суббота, 19 сентября

Спортивные выходные в ЦПКиО

8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);

10.00 – утренняя зарядка (Лесопарк);

11.00 – гимнастика (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

12.00 — экспресс обследование выездной бригадой специалистов Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий (ЦПКиО, вход со стороны ул. Пушкина, в случае осадков обследование будет проводиться на танцевальной веранде);

12.00 – скандинавская ходьба (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

15.00 – велосипед (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

17.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

10.00 и 12.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

10.00 – 19.00 в Фотодоме на Почтовой будет работать выставка смоленских фотографов «ARTфото»

Фестиваль «Читающий мир» в библиотеке имени Горького

10.00 Презентация книг «Секреты удмуртских мастеров» и «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа». Образовательный центр

10.00 Презентация военно-исторического журнала «Орловский военный вестник» «К 75-летию Великой Победы». Зал научной работы

11.00 «Трагическая фигура русской православной церкви. Протопоп Аввакум». Лекция настоятеля Храма Пресвятой Богородицы иерея Александра Маслова.Краеведческий информационный отдел

11.00 Презентация книги члена Союза писателей России Владимира Белова «Слитки времени». Малый конференц-зал

11.00 «Сказки в картинках». Мастер-класс от Творческой студии «Дом ласточки». Центр молодежных инноваций

12.00 Презентация издания Ольги Малышкиной «Тайна за семью печатями, или Новые невероятные приключения Брыся в пространстве и времени». Культурное пространство «FABRIKA»

12.00 Открытие выставки фотографий Михаила Савина «Рязанская земля в объективе». Выставочные галереи

12.00-17.00 Подведение итогов памятной акции «Память о павших хранят живые». Библиосквер

12.00 Мастер-класс «Волшебные сказки и народная игрушка» заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кандидата искусствоведения Ирины Владиславовны Захаровой (ГМИИ им. А.С. Пушкина). Образовательный класс/прямая трансляция

12.00 «Веселый урок в школе Кати Ершовой». Встреча с писателем Екатериной Тимашпольской, презентация книг «Школа Кати Ершовой» и трилогии о Мите Тимкине (издательство «Время»). Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

12.30 Мастер-класс Президента фотохолдинга PROLAB Николая Канавина. Большой конференц-зал

13.00 «Чтение в цифре». Константин Мильчин, литературный критик, журналист, шеф-редактор сервиса аудиокниг по подписке Storytel. Горьковский зал

14:00-16:00 «Есенин». Велосипедно-самокатный квест. Улицы города

14.00 Презентация поэтических сборников «Эпиграф» и «Перекресток трех дорог». Краеведческий информационный отдел

14.00 Презентация проекта #ЯЖПОЭТ. Малый конференц-зал

15.00 Встреча с российским писателем, лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным. Большой конференц-зал

16.00 Провенанс монет. Почему важно публиковать свои коллекции. Зал клубной работы

17.30 «Глубокое чтение». Просветительский проект библиотеки имени Горького и творческой группы «Резонанс». Образовательный класс

18.00 Выступление Театра «Б.Э.Т.». Горьковский зал

12.00 – старт «Кросса Нации» с площади Соборной

14.00 в Музее истории молодёжного движения начинаются встречи Генеалогического клуба Рязани

Лекторий в лесопарке

14.00 – лекция от наставников детского технопарка, в рамках которой обсудят какие возможности существуют сейчас в сфере технического образования в Рязанской области и какие перспективы развития ждут данную отрасль.

15.00 – преподаватель детского технопарка Кванториум «Дружба» Даниил Никитин совместно с участниками лектория прочтет лекцию на тему: «Делай, а не говори: от крановщика до промышленного дизайна».

16.00 – интерактивная площадка «ТЕХНОразвлечения», где каждый сможет увидеть, какие достижения современных технологий существуют, и опробовать их в действии.

18.00 – премьера «Король-олень» в театре кукол

18.00 – комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

Воскресенье, 19.00

8.30 со стороны улицы Братиславской – занятие по уличному фитнесу

10.00 и 12.00 – сказка «Мойдодыр» в театре кукол

16.00 – «Золотой ключик, или приключения Буратино» в театре кукол

18.00 – спектакль «Вышел ангел из тумана» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Мэр Рязани поздравила местных летчиков

Новости Рязани
В пятницу, 18 сентября, Елена Сорокина поздравила рязанских летчиков с 80-летием образования Центра боевого применения и переучивания летного состава. Об этом она...
Узнать больше

В Скопинском районе построят дорогу за 9 000 000 рублей

Новости Рязани
В Скопинском районе собираются построить дорогу за 9 000 000 рублей. Работы планируют закончить до конца октября 2020 года, сообщает пресс-служба районной...
Узнать больше

В Рязани заделали открытый люк в центре города, куда провалилась девушка

Новости Рязани
Жительница Рязани провалилась в открытый люк на площади Театральной в Рязани. Об этом она сообщила в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 19 сентября Спортивные выходные в ЦПКиО 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);
Узнать больше

Рязанский студент спас тонущую в пруду девочку

Новости Рязани
ЧП случилось 8 августа 2020 года. Ширшов вместе с товарищами играл в футбол на спортивной площадке. Ребята услышали детские крики у пруда.
Узнать больше

Пятилетний рязанец Лев Чернухин принял участие в съёмках федерального сериала

Новости Рязани
Спокойно граждане! Снимается кино! На съёмках  популярного телесериала «След» никто не пострадал!!!! Оно и понятно... Здесь работают профи из рязанской школы кино «Перспектива», которые ежемесячно участвуют...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+