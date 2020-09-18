Что посмотреть в Рязани в выходные

Суббота, 19 сентября

Спортивные выходные в ЦПКиО

8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);

10.00 – утренняя зарядка (Лесопарк);

11.00 – гимнастика (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

12.00 — экспресс обследование выездной бригадой специалистов Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий (ЦПКиО, вход со стороны ул. Пушкина, в случае осадков обследование будет проводиться на танцевальной веранде);

12.00 – скандинавская ходьба (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

13.00 – кроссфит (ЦПКиО, площадка «Роснефть»);

15.00 – велосипед (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской);

17.00 – лыжероллеры (ЦПКиО, вход со стороны ул. Братиславской).

10.00 и 12.00 – сказка «Теремок» в театре кукол

10.00 – 19.00 в Фотодоме на Почтовой будет работать выставка смоленских фотографов «ARTфото»

Фестиваль «Читающий мир» в библиотеке имени Горького

10.00 Презентация книг «Секреты удмуртских мастеров» и «Мифы, легенды и сказки удмуртского народа». Образовательный центр

10.00 Презентация военно-исторического журнала «Орловский военный вестник» «К 75-летию Великой Победы». Зал научной работы

11.00 «Трагическая фигура русской православной церкви. Протопоп Аввакум». Лекция настоятеля Храма Пресвятой Богородицы иерея Александра Маслова.Краеведческий информационный отдел

11.00 Презентация книги члена Союза писателей России Владимира Белова «Слитки времени». Малый конференц-зал

11.00 «Сказки в картинках». Мастер-класс от Творческой студии «Дом ласточки». Центр молодежных инноваций

12.00 Презентация издания Ольги Малышкиной «Тайна за семью печатями, или Новые невероятные приключения Брыся в пространстве и времени». Культурное пространство «FABRIKA»

12.00 Открытие выставки фотографий Михаила Савина «Рязанская земля в объективе». Выставочные галереи

12.00-17.00 Подведение итогов памятной акции «Память о павших хранят живые». Библиосквер

12.00 Мастер-класс «Волшебные сказки и народная игрушка» заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кандидата искусствоведения Ирины Владиславовны Захаровой (ГМИИ им. А.С. Пушкина). Образовательный класс/прямая трансляция

12.00 «Веселый урок в школе Кати Ершовой». Встреча с писателем Екатериной Тимашпольской, презентация книг «Школа Кати Ершовой» и трилогии о Мите Тимкине (издательство «Время»). Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

12.30 Мастер-класс Президента фотохолдинга PROLAB Николая Канавина. Большой конференц-зал

13.00 «Чтение в цифре». Константин Мильчин, литературный критик, журналист, шеф-редактор сервиса аудиокниг по подписке Storytel. Горьковский зал

14:00-16:00 «Есенин». Велосипедно-самокатный квест. Улицы города

14.00 Презентация поэтических сборников «Эпиграф» и «Перекресток трех дорог». Краеведческий информационный отдел

14.00 Презентация проекта #ЯЖПОЭТ. Малый конференц-зал

15.00 Встреча с российским писателем, лауреатом премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным. Большой конференц-зал

16.00 Провенанс монет. Почему важно публиковать свои коллекции. Зал клубной работы

17.30 «Глубокое чтение». Просветительский проект библиотеки имени Горького и творческой группы «Резонанс». Образовательный класс

18.00 Выступление Театра «Б.Э.Т.». Горьковский зал

12.00 – старт «Кросса Нации» с площади Соборной

14.00 в Музее истории молодёжного движения начинаются встречи Генеалогического клуба Рязани

Лекторий в лесопарке

14.00 – лекция от наставников детского технопарка, в рамках которой обсудят какие возможности существуют сейчас в сфере технического образования в Рязанской области и какие перспективы развития ждут данную отрасль.

15.00 – преподаватель детского технопарка Кванториум «Дружба» Даниил Никитин совместно с участниками лектория прочтет лекцию на тему: «Делай, а не говори: от крановщика до промышленного дизайна».

16.00 – интерактивная площадка «ТЕХНОразвлечения», где каждый сможет увидеть, какие достижения современных технологий существуют, и опробовать их в действии.

18.00 – премьера «Король-олень» в театре кукол

18.00 – комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

Воскресенье, 19.00

8.30 со стороны улицы Братиславской – занятие по уличному фитнесу

10.00 и 12.00 – сказка «Мойдодыр» в театре кукол

16.00 – «Золотой ключик, или приключения Буратино» в театре кукол

18.00 – спектакль «Вышел ангел из тумана» в театре драмы

18.00 – мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре