12 рязанцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

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По данным на среду, 24 июня, в больницах Рязани с коронавирусом лежат 417 человек, в том числе 7 детей.

Опергруппа правительства Рязанской области сообщила о состоянии больных. 64 человека находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 315 пациентов — оценивают как средней степени тяжести. 38 человек находятся в тяжёлом состоянии. 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

Остальные заболевшие лечатся на дому.