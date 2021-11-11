Руководители торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Любимову

Руководители крупнейших торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Николай Любимову. Полный текст документа доступен по ссылке.

Собственники ТЦ просят главу региона провести с ними встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

После введения запрета на посещение торговых центров людьми, не привившимся от коронавируса, не имеющим справки о болезни, выручка предпринимателей резко сократилась. При этом, как утверждают авторы, обращения, никаких исследований, доказывающих опасность торговых центров в плане распространения коронавируса нет ни в России, ни за рубежом.

Фактически введение запрета привело к перераспределению потоков покупателей, так как приобретать товары рязанцы не прекратили.

Подписи под письмом поставили руководители ТРЦ «М5 Молл», «Барс», «Премьер», «Малина», «Виктория Плаза» и других.

Напомним, ограничения, введённые перед нерабочей неделей, в Рязани продлили до 15 ноября.