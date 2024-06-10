Понедельник, 10 июня, 2024

Рязанское правительство потратит 19,2 миллиона рублей на закупку автомобилей «Москвич»

Автор: 7info7

Опубликовано

Photo by form PxHere

Управление делами правительства Рязанской области объявило тендер на закупку восьми новых легковых автомобилей «Москвич 6». Соответствующая документация опубликована на портале Госзакупок.

Правительство готово потратить на автомобили до 19,2 миллиона рублей. Это означает, что стоимость одного транспортного средства не должна превышать 2,4 миллиона рублей. В техническом задании указано, что машины будут чёрного цвета, в них должны быть предусмотрены антиблокировочная система, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора с бесключевым доступом.

Предпочтения отдаются марке «Москвич 6» или ее эквивалентам.

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