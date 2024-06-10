Рязанское правительство потратит 19,2 миллиона рублей на закупку автомобилей «Москвич»

Управление делами правительства Рязанской области объявило тендер на закупку восьми новых легковых автомобилей «Москвич 6». Соответствующая документация опубликована на портале Госзакупок.

Правительство готово потратить на автомобили до 19,2 миллиона рублей. Это означает, что стоимость одного транспортного средства не должна превышать 2,4 миллиона рублей. В техническом задании указано, что машины будут чёрного цвета, в них должны быть предусмотрены антиблокировочная система, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора с бесключевым доступом.

Предпочтения отдаются марке «Москвич 6» или ее эквивалентам.