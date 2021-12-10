Рязанский губернатор проверил благоустройство сквера на улице Есенина в Спас-Клепиках

9 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов с рабочим визитом посетил город Спас-Клепики. Он осмотрел сквер на улице Есенина, который благоустроили в рамках нацпроекта, а также встретился с местными активистами.

Сквер благоустроили в этом году. На проведение работ из федерального, областного и местного бюджетов выделили почти 9 млн руб. В сквере оборудовали уличное освещение, обустроили пешеходные дорожки, установили детскую площадку, декоративные элементы, малые архитектурные формы. Удалось уложить асфальтобетонное покрытие, благоустроена территория, на которой скоро разместят сцену.

Глава региона высоко оценил проведённое благоустройство и подчеркнул, что проект реализован по инициативе местных жителей. Присутствующие на встрече активисты задали Любимову интересующие их вопросы.

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Так, одна из жительниц поинтересовалась, когда отремонтируют дорогу на улице Бебеля. Она находится в разбитом состоянии, при этом является подъездом к медучреждениям. Вопрос ремонту дороги Николай Любимов обещал оперативно отработать и выделить на работы субсидию из регионального бюджета. На ремонт потребуется более 5 млн руб.

В числе вопросов – и газификация деревни Акулово и посёлка Октярбский. Для обеспечение населённых пунктов газом уже ведутся проектные работы. Строительство газопровода запланировано в следующем году.

Активисты также интересовались перспективами дальнейшего благоустройства населенных пунктов, в том числе работой программы поддержки местных инициатив.