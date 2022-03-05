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Суббота, 5 марта, 2022

Рязанский губернатор предложил использовать самолёт ИЛ-76 для грузоперевозок в России

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Рязанский губернатор предложил использовать самолёт ИЛ-76 для грузоперевозок в России

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Николай Любимов, губернатор Рязанской области
Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил использовать самолёты ИЛ-76 для грузоперевозок в России. С таким заявлением он выступил 4 февраля на заседании регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

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Использовать за грузоперевозок ИЛ-76 можно на фоне ситуации, которая сложилась с поставками самолетов на фоне разрыва имеющихся контрактов российских перевозчиков с западными лизингодателями. По предварительной оценке, в гражданской авиации имеется значительный парк самолётов ИЛ-76. Сейчас они не используются.

Глава региона напомнил, что в Рязанской области действует «360 Авиаремонтный завод». Это предприятие одно из немногих в стране специализируется на серийном ремонте и модернизации авиатехники.

— Сегодня мы вышли с инициативой на федеральный уровень проработать вопрос использования мощностей завода для ремонта и направления на грузовые перевозки российских самолетов ИЛ-76, — сказал Николай Любимов.

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