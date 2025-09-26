Пятница, 26 сентября, 2025
Власть и политика

Рязанская область стала центром развития беспилотных технологий

Алексей Самохин

Губернатор Павел Малков и министр транспорта Андрей Никитин на встрече в Москве обсудили развитие беспилотных авиационных систем в Рязанской области.

Регион участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», цель которого — создание к 2030 году сети центров для проектирования и производства дронов.

Ключевые площадки в Рязани — это «Аэрокосмическая инновационная долина» и центр «ПРОТОС».

«Аэрокосмическая инновационная долина» объединяет 114 резидентов, которые специализируются на аэрокосмических, радиотехнических, электронных и биомедицинских технологиях.

Центр «ПРОТОС» имеет 41 резидента и фокусируется на сертификации беспилотных систем, разработке электродвигателей и контроле воздушного пространства.

По словам Павла Малкова, дроны уже используются в регионе для борьбы с лесными пожарами и обработки сельхозугодий. В будущем их планируют применять в здравоохранении и других сферах.

Министр Андрей Никитин отметил особую роль Рязанской области в этом направлении.

