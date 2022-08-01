Татьяна Проводина

Рязанцы возмутились продажей пива в Рязанском кремле

Фото из группы Трезвая Рязань ОБЩЕЕ ДЕЛО ВКонтакте

Рязанцы возмутились продажей пива в Рязанском кремле.

Пенный напиток продают в «Трапезной кремлёвской» от Рязанской епархии. В чеках от покупок стоит пометка «пожертвование». Информация появилась в группе Трезвая Рязань ОБЩЕЕ ДЕЛО ВКонтакте.

«Никогда в Кремле не продавали пиво, такого нет и в трапезных кремлей городов Золотого кольца. Позорище!!!» – говорится в публикации

Автор поста отмечает, что на территории Рязанского кремля есть рентабельное кафе – Чайная/Музей истории рязанского леденца. Там никому не пришло в голову продавать алкоголь.

По словам автора, владельцы кафе понимают, что в самом центре Рязани культура и бескультурье несовместимы.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7