Рязанцы возмутились продажей пива в Рязанском кремле.

Пенный напиток продают в «Трапезной кремлёвской» от Рязанской епархии. В чеках от покупок стоит пометка «пожертвование». Информация появилась в группе Трезвая Рязань ОБЩЕЕ ДЕЛО ВКонтакте.

«Никогда в Кремле не продавали пиво, такого нет и в трапезных кремлей городов Золотого кольца. Позорище!!!» – говорится в публикации

Автор поста отмечает, что на территории Рязанского кремля есть рентабельное кафе – Чайная/Музей истории рязанского леденца. Там никому не пришло в голову продавать алкоголь.

По словам автора, владельцы кафе понимают, что в самом центре Рязани культура и бескультурье несовместимы.