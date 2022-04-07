Регионы сейчас получают беспрецедентную поддержку – Любимов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал ежегодный отчёт о работе правительства РФ, который 7 апреля представил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Любимов отметил: основные усилия федеральной власти направлены на то, чтобы адаптировать отечественную экономику к новым реалиям. Сделать это нужно быстро и безболезненно. Также важно создать условия для её поступательного развития.

– На эти задачи Мишустин ещеёраз сделал особый акцент и подчеркнул, что эта работа во многом зависит от нашего конструктивного взаимодействия. В таком ключе мы стараемся строить нашу работу, — заявил рязанский губернатор, отметив, что регионы чувствуют большую отдачу.

Федеральный центр, по его словам, учитывает предложения и нужды субъектов РФ. На их основе принимаются меры поддержки.

Сейчас особенно важна кредитная поддержка МСП, сельхозпроизводителей. Программы по этим направлениям расширяются. Речь идёт о субсидировании закупки и лизинга отечественной техники, племенных и семеноводческих разработках. Так, в Рязанской области по программе льготного кредитования предприятий АПК предусмотрено увеличение в 4,4 раза объема субсидий для банков-участников системы льготного кредитования. Это закрывает потребность рязанских сельхозпроизводителей в краткосрочных кредитах по ставке 5% для проведения весенних полевых работ в сумме не менее 5 млрд рублей

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Михаил Мишустин в своём докладе отметил, что строительство, как и сельское хозяйство, практически не зависит от импорта. Из этого следует, что останется возможность эффективно работать и наращивать производство.