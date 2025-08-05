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Общество

Работа по подготовке школ к новому учебному году завершится в срок — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от gpointstudio на Freepik

На заседании Правительства Рязанской области Губернатор Павел Малков поднял тему контроля за ходом капитального ремонта школ, который осуществляется в регионе по его поручению, а также заслушал руководителя министерства образования по вопросам подготовки учреждений к новому учебному году.

Говоря о подготовке школ к новому учебному году, Губернатор Павел Малков отметил: «По всем учреждениям работа ведется в плановом режиме, отставания и рисков нет. Она будет завершена в срок, и 1 сентября все учебные заведения откроют двери для учеников, – сказал Павел Малков. – В этом году произошли большие изменения благодаря федеральной поддержке и реализации национального проекта «Молодежь и дети». Провели комплексную модернизацию девяти школ. Это полный ремонт внутри и снаружи, переформатирование образовательного пространства, новое оборудование и учебники. По сути, ученики придут совершенно в новые учреждения. Также ведется плановый ремонт и оснащение во всех остальных школах».

И.о. министра образования Рязанской области Ольга Васина доложила, что по поручению Губернатора контроль за ходом капитального ремонта школ проводится ежедневно. На сегодня строительно-монтажные работы завершены в трех учреждениях: в Александро-Невской школе, Октябрьской школе города Скопина и Рыбновской школе №1. В настоящее время там идет уборка помещений, устанавливается мебель и оборудование. В остальных шести учреждениях капитальный ремонт уже завершен на 90%.

Ольга Васина обратила внимание, что в этом году регион впервые принял участие во Всероссийском проекте «Школа мечты». Образовательное пространство школ города Рязани №58 и №9/31, школы №4 города Касимова, Рыбновской первой школы и Спасской гимназии оформлены по дизайн-проектам, разработанным студентами рязанских колледжей совместно с родителями, учениками и педагогами. Теперь у учреждений появился уникальный стиль с акцентом на специфику школы и историю муниципалитета.

Обеспеченность учебниками в целом составляет 100%. С 1 сентября этого года с пятых-седьмых классов учителя истории будут работать по единым государственным учебникам. Они закуплены, 74000 экземпляров, и поставлены в школы.

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