Психо-речевые нарушения у детей: когда стоит бить тревогу

В последнее время у многих родителей остро стоит проблема задержки речевого развития у детей. Как не упустить момент, каких норм придерживаться? Об этом 7 инфо рассказала Мария Черняк — основательница коррекционно-логопедических центров в Рязани и других городах России.
Среди психо-речевых нарушений выделяют следующие направления:
- ЗРР (задержка речевого развития) — более позднее владение устной речью в сравнении с установленной нормой. Когда ребёнок может говорить, но по сравнению со сверстниками очень слабо.
- ЗПРР (задержка психо-речевого развития) — при этом диагнозе нарушения присутствуют в комплексе: речь, память, эмоции, двигательные функции и т. д.
- Алалия — отсутствие речи по причине повреждения коры головного мозга у ребёнка в утробный период, либо в раннее время доречевого отрезка развития.
- Аутизм — психическое расстройство, при котором нарушен процесс социального взаимодействия (невозможность проявлять эмоции к окружающим), действия типичны — не несут в себе смысл.
- Хромосомные и органические нарушения — врождённые заболевания (нарушение структуры хромосом).
Исследователи выделили основные причины нарушений:
· гипоксия при беременности — кислородное голодание плода,
· патологии при беременности,
· стимуляция во время родов — любое химическое вмешательство, ухудшает работу головного мозга ребёнка.
· рождение на ранних сроках. Когда ребёнок рождается с весом в 700 г — очень сложно по развитию дойти до нормы в сравнении с установленным весом в 3500 г. Такие дети подвержены большему риску в нормативном отставании.
· не единичны случаи, когда у детей, рождённых в отставании по нормативным показателям, вызывали отрицательную реакцию прививки, создавая обратный эффект — приостанавливая развитие. Для таких детей прививки необходимо делать после 3 лет.
· экология, питание, воздух.
Благодаря современным методикам, специалисты могут скорректировать и помочь ребёнку выйти к нормативным показателям, в других случаях — стимулировать процесс развития ребёнка (каждый случай индивидуален, соответственно подбор методик, происходи строго после диагностики).
Важно понимать, что развитие ребёнка с рождения формирует и дальнейшие показатели, и, если где-то нарушается цепочка — пробелы возникнут в последующих этапах. Очень важно выдержать помесячно все периоды, не торопить, и тем более не перескакивать фазы.
Обязательно фиксируйте до полугода психическое развитие ребёнка — эмоции радости, реакции.
Обращайте внимание на слух ребёнка — часты случаи задержки развития по причине того, что дети плохо слышат, а родители об этом даже не догадываются.
Не используйте ходунки, — ребёнок должен «проползать» около 6 месяцев. Это этап подготовки организма, укрепления позвоночника, мышечных тканей. Преждевременная нагрузка (на таз, позвоночник) плохо влияет на дальнейшее развитие. Необходимо обращать внимание не только, сколько ползал малыш, но и как.
К 1,5 годам у ребёнка должно быть понимание речи — может показать, где мама, папа, собака и т. д.
В 2 года словарный запас ребёнка должен состоять из 200-250 слов.
В 3 года — 800 слов + развёрнутая речь.
Если вы видите, что ребёнок не придерживается этих норм, и в два года не произносит ни одного слова — не затягивайте, и обращайтесь к специалистам, очень важно не упустить время.