Приложение для борьбы с фобиями разработали в Рязани

В Рязанском медуниверситете разработали и запатентовали комплекс для лечения фобических расстройств в виртуальной реальности. Аналогов симулятора с аналогичным набором функций на российском рынке нет.

Как рассказал ТАСС специалист Центра практической психологии вуза Андрей Варламов, система, представляющая собой программное обеспечение для очков виртуальной реальности, поможет пациентам с различными фобиями.

Андрей Варламов: «Один из самых эффективных подходов психотерапии – работа с демонстрацией пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Обычно используются распечатанные картинки, видеоизображения, живая экспозиция – например, трогательные зоопарки, если речь идёт о животных или пауках»

С помощью виртуальной реальности можно сделать это прямо в кабинете врача — проходить вначале безопасный образ, а позже переходить к настоящему, чтобы такой переход был более эффективным, – отметил эксперт.

Приложение поможет пациентам с боязнью замкнутых и открытых пространств, животных и насекомых, страхом высоты, скопления людей и экзаменов. В настройках можно изменить агрессивность проявлений раздражающих факторов и динамику движения. Разработчики занимаются доработкой гибкости комплекса. Уже получен патент на лечение фобии пауков и высоты.

По словам собеседника ТАСС, зарубежные аналоги подобного действия не локализованы для использования в нашей стране, они не так хорошо проработаны и реалистичны.

Систему применяли для лечение около сотни пациентов на базе центра практической психологии. Разработка получила поддержку в рамках программы поддержки талантливой молодёжи «Умник» и в профессиональном сообществе. В разработке приложения участвовали воспитанники кванториума «Дружба».

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