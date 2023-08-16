Преподобный Аристоклий Афонский, живший на стыке XIX и XX веков, при жизни оставил несколько ярких пророчеств о судьбе мира и России. Часто он говорил: наступает «предантихристово время», которое принесёт глобальные изменения. Пророчества Аристоклия как никогда оказались созвучны происходящим в недавнем прошлом и в современных реалиях событиями.

Аристоклий Афонский заявлял: скоро начнётся Суд над всеми людьми на Земле. Начнётся он в России, а затем – перекинется на другие страны. Ни останется ни одного человека, которого он не затронет.

Старец уверял: Господи обязательно помилует Россию. Правда, перед этим нашей стране придётся изрядно пострадать. Русским людям уготовано много скорбей, но через боль и кровь они обретут веру и свет:

— Свет по всему миру будет из России, которая страдает больше, чем кто-либо… Россия будет полностью возрождена! Все бросят Россию, от неё откажутся другие державы, предоставив её себе самой. Это чтобы русские люди уповали на помощь Господню, — такую цитату приводит канал «Городские легенды» в Дзен.

Старец советовал не пугаться, когда всё это будет происходить, потому что Господь милостью своею не оставит русский народ. Чудо Божье произойдёт, и Россия снова во всей полноте и красоте православия восстанет.

— Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех, — предвидел старец.

Как оказалось, святые старцы смогли предсказать не только судьбу России, но и спецоперацию на Украине. Старец Зосима ещё в 90-х годах рассказал, чем закончится СВО.

В современных реалиях можно сказать на 100%: в своих видениях он затронул период проведения спецоперации. В его предсказаниях звучало, что над столицей Украины поднимется пламя. А жизнь там никогда уже не станет прежней.

– …И бесы будут видимым образом бегать по центру города. Потом это огненное колесо покатится на восток! Но придёт время, что всё, что будет лететь на восток, полетит внезапно на запад, – рассказал старец.

Отец Зосима явно дал понять: Россия восторжествует над своими проблемами и несчастьями, а ещё — будет восстановлена та самая исконная Русь, которая с годами была раздроблена.

— И ещё будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. Только одно говорю всем: смотрите, не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда всё преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы — предателем Иудой станете. Будь с Русской Православной Церковью, потому что во всех других сплошное беснование будет и не будет там Духа Святого. Смотрите, времена преопасные, не соблазнитесь!

Эпохальную и кровавую участь России в XXI веке предрекал Серафим Саровский. Серафим предвидел и свержение короны в России, и две мировых войны, и распад СССР. А кое-что, по всей видимости, только должно случиться. По его словам, перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна. Причём перемены эти коснутся не только нашей страны, но и всего мира.

– Ангелы не будут успевать собирать души, а брат пойдет на брата, а отец на сына. Всё это пройдет как способ отлучения от христианской веры, — гласит пророчество Серафима Саровского.

По мнению Серафима, в XXI веке будет создано единое государство во главе с Россией. Странами, где не будет православия, станет править Антихрист, и именно тогда начнутся междоусобные войны. Продлятся они 10 лет. В это время всему человечеству грозят большие бедствия, ведь, если верить Саровскому, все нововведения и реформы будут угрозой для веры и основных ценностей людей.

Греческий монах оставил устрашающее послание Элпидий недавно увидел: в ближайшее время ситуация на геополитическом фронте будет обострена. В конфликт вступят страны Прибалтики, Скандинавии. Не обойдут мировые потрясения страны Востока. Впереди их ждут изматывающие испытания по сохранению своей суверенности и самостоятельности.

Священнослужитель добавляет: уцелеют лишь те, кто «притворится мёртвым в схватке с русским медведем».