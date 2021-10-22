Пожар на заводе в Шиловском районе: что известно о происшествии

7info публикует актуальную информацию о пожаре на предприятии в Шиловском районе.

09.37: На заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района произошёл пожар. Сообщение о нём поступило в МЧС в 08.22.

09.49: Пожар в одном из цехов завода «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области мог возникнуть из-за нарушения технологического процесса.

09.57: Во время взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе погибли 7 человек, 15 пострадали. о информации телеграм-канала «112», спасатели ищут десять человек. Работу осложняет сильное задымление в цехе по производству пороха, где случилось ЧП.

10.21: Прокуратура начала проверку по факту пожара на заводе в Шиловском районе

10.28: О том, что случилось в посёлке Лесной Рязанской области, рассказывает очевидец.

10.35: Минздрав подтвердил гибель пяти человек на заводе в Рязанской области.

10.36: Следователи начали проверку после пожара в Шиловском районе.

10.40: Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил выехать в Шиловский район зампреду правительства Дмитрию Филиппову и министру здравоохранения Андрею Прилуцкому. Об этом сообщил оперативная группа регионального правительства. По поручению главы Рязанской области на место происшествия направили две бригады санавиации центра медицины катастроф Рязанской ОКБ.

10.58: Врио главы МЧС вылетел в Рязанскую область. В случае необходимости МЧС готово задействовать аэромобильные группировки Центроспаса, Тульского спасательного центра. Среди техники — две тяжелых аварийно-спасательных машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. К вылету готова авиация МЧС, оборудованная специальными медицинскими модулями.

11.27: Опергруппа регионального правительства сообщает о запуске горячей линии для родственников пострадавших и погибших на пожаре на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.

Номер телефона — 8 (4912) 25-72-90.

11.48: Во время пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района погибли 15 человек. Об этом, со ссылкой на Минздрав Рязанской области, сообщает оперативная группа регионального правительства. Одного пострадавшего с тяжёлыми ожогами госпитализировали, пациент находится в критическом состоянии. Ещё одного работника продолжают искать.