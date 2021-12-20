Полная программа новогодних праздничных мероприятий в Рязани

Администрация опубликовала полный список праздничных мероприятий в Рязани.
Программа новогодних и рождественских праздничных мероприятий
|№ п/п
|Дата проведения
|Наименование мероприятия
|Место проведения (ссылка на социальные сети)
|15.12.2021 — 31.12.2021
|Акция «Почта Деда Мороза в Лесопарке»
|Лесопарк
|15.12.2021 — 30.12.2021
|Городская акция «Новогодье»
|Образовательные учреждения города Рязани
|15.12.2021 11.00
|Мастер-класс «Подарки для Снеговика»
|Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|15.12.2021 15.00
|Праздник «Новогодний переполох»
|ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
|15.12.2021 15.00
|Торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2021 года
|МБУК «МКЦ г. Рязани»
|15.12.2021 15.00
|Час информации «Волшебство Нового года»
|Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|16.12.2021 10.00
|Познавательный урок «Новогодние игрушки: снежинки, свечи
и хлопушки…»
|Библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|16.12.2021 11.00
|Познавательный час «Здравствуй, гостья Зима!»
|Библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|16.12.2021 14.00
|Новогодняя шоу-программа «МороZ и Ко»
|Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|17.12.2021 16.00
|Вечер для молодежи «Новогодний огонек»
|Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|18.12.2021 12.00
|Занимательная игра «Новогодний переполох»
|Библиотека-филиал №14 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|18.12.2021 15.00
|Познавательно-игровая программа «Новогодние забавы от Фелисити»
|Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|18.12.2021 11.00
|Соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 2021-2022 годов»
|Мемориальный парк
|18.12.2021 — 19.12.2021 10.00
|Турнир по художественной гимнастике «Рождественские звездочки»
|СК «Локомотив»
|19.12.2021 12.00
|Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки: новогоднее ассорти»
|Библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|19.12.2021 14.00
|Семейный новогодний праздник «Встретим вместе Новый год»
|Библиотека-филиал №10 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|19.12.2021 12.00
|Театрализованный утренник «Новогодние приключения в стране литературных героев»
|Библиотека-филиал №9 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|20.12.2021 11.00
|«Новогодние хлопоты» — веселые старты для школьников
|Территория школы МБОУ «Школа №34»
|20.12.2021 16.00
|Эстафета новогоднего огня
|Территория города Рязани
|21.12.2021
|Новогоднее приключение узбекского Деда Мороза
|Территория МБОУ «Школа №62»
|21.12.2021 — 13.01.2022
|Выставка новогодней открытки
|МБУК «МВЦ «Фотодом» имени Каширина»
|21.12.2021 — 28.12.2021
|Социальная акция «Сказки от Забавы»
|Город Рязань
|23.12.2021 10.00
|Новогодний бал «Встали дружно в хоровод»
|Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|23.12.2021 12.00
|Новогоднее представление «Мастерская Забавы Путятишны»
|ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
|23.12.2021 12.00
|Познавательно-игровая программа «Здравствуй, елка – зеленая иголка!»
|Библиотека-филиал №13 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|23.12.2021 13.30
|Праздничное мероприятие «Новогодняя елка» (для детей из малообеспеченных семей)
|Территория МБОУ «Школа №64»
|23.12.2021 13.30
|Познавательно-игровая программа «Новогодняя мозаика»
|Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|23.12.2021 16.00
|Вечер-концерт «Новогоднее настроение»
|Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|23.12.2021 — 24.12.2021
|Кубок города Рязани по спортивной гимнастике «Рождественские звездочки»
|МБУ «СШОР «Юность»
|24.12.2021 12.00
|Праздничное мероприятие «Новогодняя елка»
|Территория МБОУ «Школа №19(25)»
|24.12.2021 16.00
|Праздник «Новогодние Забавы»
|проезд Речников, д. 1 — дворовая территория
|25.12.2021 14.00
|Старт праздничных новогодних мероприятий
|Площадь Победы
|25.12.2021 14.00
|Концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Новый год или Новогодние подарки Забавушки»
|Сквер имени А.В. Александрова
|25.12.2021,26.12.2021, 02.01.2022 — 06.01.2022
|Акция «Забавный Морозобус»
|Город Рязань
|25.12.2021, 26.12.2021 11.00
|Новогоднее представление «Зимняя сказка»
|МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани
|25.12.2021 10.00
|Новогодний турнир
по хоккею среди любительских команд
|ул. 6-я Линия, д. 4а
|25.12.2021 15.30 26.12.2021 10.00
|Новогодний турнир по настольному теннису среди юношей и девушек
|МБУ «СШ «Орион»
|25.12.2021 — 05.01.2022
|Новогодний спектакль «Новогодняя Жар-Птица»
|МАУК «Дворец молодежи города Рязани»
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Квест «Северное сияние»
|Лесопарк
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Проект «Лесопарк FМ»
|Лесопарк
|25.12.2021 — 09.01.2022 14.00, 16.00
|Кинофестиваль «Снежная сказка»
|МБУК «КДЦ «Октябрь»
|26.12.2021 11.00
|Праздничная программа «Новогодний бал в Есенинке»
|ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
|26.12.2021 12.00
|Праздничная программа «Волшебная тайна»
|Библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|26.12.2021 12.00
|Праздничное мероприятие «Елка дружбы»
|МАУК «Дворец молодежи города Рязани»
|26.12.2021 15.00
|Новогодние встречи «Новогоднее настроение»
|Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|26.12.2021 15.00
|Праздничная программа «Новогодний переполох»
|Библиотека-филиал №13 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|26.12.2021 15.00
|Час досуга «Колядки матушки зимы»
|Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|27.12.2021 11.00
|Мастер-класс «Сувениры своими руками»
|Библиотека-филиал №1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|27.12.2021 13.00
|Квест «Новогодний переполох»
|Библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|27.12.2021 13.30
|Праздник «Забавы у новогодней елки»
|Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|27.12.2021
|Утренник «Ледяная история»
|Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|27.12.2021 12.00, 14.00, 16.00
|Конкурсная программа «Зимняя сказка»
|МБУДО «ЦДТ «Приокский»
|28.12.2021, 29.12.2021 16.00 03.01.2022- 06.01.2022 11.00 16.00
|Новогодняя сказка «Как вернуть сюрприз Снегурочки»
|МБУК «МКЦ г. Рязани»
|28.12.2021 11.00
|Праздничная программа «Новогодний переполох»
|Библиотека-филиал №1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|28.12.2021 13.00
|Праздничная программа «Улетная елка»
|Библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани»
|28.12.2021
|Новогодний праздник для детей из неблагополучных семей
|МБУК «ЦСДБ города Рязани»
|29.12.2021 16.00
|Открытые соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка»
|Мемориальный парк
|29.12.2021 17.00
|Новогодний квест «Спаси Деда Мороза»
|Центральный парк культуры и отдыха (далее – ЦПКиО)
|29.12.2021 11.30
|Уличная программа «Новогоднее путешествие»
|Верхний парк МАУДО «РГДДТ»
|30.12.2021 12.00
|Праздничная анимационная программа «Сказочный лес»
|ЦПКиО
|30.12.2021 12.00
|Зимний забег
|Лесопарк
|Декабрь
|Конкурс на лучшее новогоднее оформление двора
|Город Рязань
|Декабрь
|Конкурсы комитетов ТОС по месту жительства на лучшую елочную игрушку
|Город Рязань
|01.01.2022 01.00
|Фейерверочный показ
|Стартовая площадка улица Дзержинского,
дом 21
|02.01.2022- 09.01.2022
|Игры в баскетбол 3х3 «Холодные игры»
|Лесопарк
|03.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022
|Уличная программа «Новогоднее путешествие»
|Верхний парк МАУДО «РГДДТ»
|03.01.2022-08.01.2022
|Фестиваль ледовых скульптур — 2022
|Лыбедский бульвар
|05.01.2022 11.00
|Благотворительная акция «Лыжня добра»
|Лесопарк
|05.01.2022 14.00
|Развлекательная программа «Новый год в компании с Забавушкой»
|Сквер имени А.В. Александрова
|05.01.2022 09.00
|Фестиваль «Хоккей в валенках»
|МБУ «СШ «Сокол»
|06.01.2022 12.00
|Пешеходная экскурсия для учащихся «Рождественские забавы»
|Соборная улица, Соборная площадь, сквер Рязанского Кремля, музей истории рязанского леденца
|06.01.2022 18.00
|Праздничный концерт «Под рождественской звездой»
|МБУК «МКЦ г. Рязани»
|07.01.2022 14.00
|Рождественский концерт «Забавушка приглашает друзей»
|Сквер имени А.В. Александрова
|07.01.2022 11.00
|Подведение итогов Новогодних мероприятий
|ЦПКиО
|07.01.2022 12.00
|Праздник «Рождественское чудо»
|ЦПКиО
|08.01.2022 15.00
|Рождественский концерт «Играй, рязанская гармонь»
|МБУК «МКЦ г. Рязани»
|09.01.2022 14.00
|Развлекательная программа «Забавушкины вечеринки»
|Сквер имени А.В. Александрова
|12.01.2022
|Праздник по месту жительства «Игры на снегу»
|Территория МБОУ «Школа №62»
|13.01.2022 15.00
|Тематический вечер «Свет Рождественской звезды»
|Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦБС г. Рязани»
|Декабрь — январь
|Новогодние локации
|Филиалы ресурсного центра «ДОМ ТОС»
|Декабрь — январь
|Рождественская фотовыставка «Волшебство Рождества»
|МБУК «Музей И.П. Павлова»
|Декабрь — январь
|Тематические праздничные книжные выставки
|Библиотеки-филиалы
|По заявкам
|Экскурсии по музею
|МБУК «Музей И.П. Павлова»
|По заявкам
|«Рождество в доме Павловых»
|МБУК «Музей И.П. Павлова»
|Декабрь
|Цикл дистанционных мероприятий «Дед Мороз в гостях у ТОС»
|Группа «ТОС Рязанской области» в социальной сети ВКонтакте
|Декабрь
|Фестиваль «Рязань Забавами богата»
|Социальные сети
|15.12.2021 — 28.12.2021
|Городской инклюзивный онлайн-фестиваль «Новогодние истории»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|21.12.2021 13.00
|Творческая мастерская «Креатив-лаборатория: оформление новогодних подарков»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|22.12.2021 18.00
|Мастер-класс «Как встретить Новый год. Привлекаем удачу»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|15.12.2021 — 22.12.2021
|Онлайн-конкурс «Самая новогодняя история»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|15.12.2021 — 28.12.2021
|Онлайн-конкурс «Забавное оформление» по номинациям: — лучшее новогоднее оформление окон, балконов; — лучшее новогоднее оформление кабинетов, комнат.
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|23.12.2021 18.00
|Кулинарные истории «Бейгли – символ Венгерского Рождества»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 17.00
|Громкие чтения «Сказка под елкой»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Проект «Подкасты»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Рубрика «Insta-челлендж»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Рубрика «Творческая мастерская»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Рубрика «В гостях у сказки»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|25.12.2021 — 07.01.2022
|Рубрика «С добрым утром, Лесопарк!»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|26.12.2021 18.00
|Мастер-класс «Озорные снеговики из электрических лампочек»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|27.12.2021 14.00
|Онлайн-путешествие «Как встречают Новый год люди всех земных широт»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|27.12.2021 18.00
|Онлайн-путешествие «По следам Деда Мороза»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|03.01.2022, 05.01.2022,07.01.2022
|Интерактивный квест «Рязань новогодняя»
|Социальные сети
|04.01.2022 18.00
|Громкие чтения «Кракс и Рождество»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|05.01.2022
|Новогодний мастер-класс «Рождественский ангел»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|05.01.2022 17.00
|Видеорассказ «Рождественские мотивы»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|27.12.2021 — 10.01.2022
|Новогоднее представление «В сказку зимнюю поверь!»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|15.12.2021 — 31.12.2021
|Интернет-акция #новогоднееокно
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|15.12.2021 — 24.12.2021
|Дистанционный конкурс компьютерных презентаций «Новогодние традиции разных народов России» в рамках реализации социального проекта «Мы дети твои, Россия»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|10.12.2021 — 10.01.2022
|«Этномастерская по изготовлению новогодних игрушек» (мастер-классы)
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|21.12.2021
|Новогоднее приключение узбекского Деда Мороза
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|30.12.2021
|Праздничный концерт «Новогоднее настроение»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|15.12.2021 — 30.12.2021
|Фоточеллендж «Новогодние превращения»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|20.12.2021 — 25.01.2022
|Открытый городской фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Рождественские сказки»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|20.12.2021 — 19.01.2022
|Городской конкурс-выставка изобразительного, декоративно-прикладного и литературного творчества детей и юношества «Рождество – время ангелов»
|Официальный сайт и социальные сети учреждения
|27.12.2021 — 29.12.2021
|Новогодний онлайн-турнир по подтягиванию
|Официальный сайт и социальные сети учреждения