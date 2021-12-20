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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Полная программа новогодних праздничных мероприятий в Рязани

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Администрация опубликовала полный список праздничных мероприятий в Рязани.

Программа новогодних и рождественских праздничных мероприятий

№ п/пДата проведенияНаименование мероприятияМесто проведения (ссылка на социальные сети)
 15.12.2021 — 31.12.2021Акция «Почта Деда Мороза в Лесопарке»Лесопарк
 15.12.2021 — 30.12.2021Городская акция «Новогодье»Образовательные учреждения города Рязани
 15.12.2021 11.00Мастер-класс «Подарки для Снеговика»Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 15.12.2021 15.00Праздник «Новогодний переполох»ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
 15.12.2021 15.00Торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов 2021 годаМБУК  «МКЦ г. Рязани»
 15.12.2021 15.00Час информации «Волшебство Нового года»Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 16.12.2021 10.00  Познавательный урок «Новогодние игрушки: снежинки, свечи
 и хлопушки…»		Библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 16.12.2021 11.00Познавательный час «Здравствуй, гостья Зима!»Библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 16.12.2021 14.00Новогодняя  шоу-программа «МороZ и Ко»Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 17.12.2021 16.00Вечер для молодежи «Новогодний огонек»Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 18.12.2021 12.00Занимательная игра «Новогодний переполох»Библиотека-филиал №14 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 18.12.2021 15.00Познавательно-игровая программа «Новогодние забавы от Фелисити»Библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 18.12.2021 11.00  Соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 2021-2022 годов»Мемориальный парк
 18.12.2021 — 19.12.2021 10.00Турнир по художественной гимнастике «Рождественские звездочки»СК «Локомотив»
 19.12.2021 12.00  Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки: новогоднее ассорти»Библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 19.12.2021 14.00Семейный новогодний праздник «Встретим вместе Новый год»Библиотека-филиал №10 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 19.12.2021 12.00Театрализованный утренник «Новогодние приключения в стране литературных героев»Библиотека-филиал №9 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 20.12.2021 11.00  «Новогодние хлопоты» — веселые старты для школьниковТерритория школы МБОУ «Школа №34»  
 20.12.2021 16.00Эстафета новогоднего огняТерритория города Рязани
 21.12.2021Новогоднее приключение узбекского Деда МорозаТерритория МБОУ «Школа №62»  
 21.12.2021 — 13.01.2022Выставка новогодней открыткиМБУК «МВЦ «Фотодом» имени Каширина»
 21.12.2021 — 28.12.2021Социальная акция «Сказки от Забавы»Город Рязань
 23.12.2021 10.00Новогодний бал «Встали дружно в хоровод»Библиотека-филиал №3 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 23.12.2021 12.00Новогоднее представление «Мастерская Забавы Путятишны»ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»
 23.12.2021 12.00Познавательно-игровая программа «Здравствуй, елка – зеленая иголка!»Библиотека-филиал №13 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 23.12.2021 13.30Праздничное мероприятие «Новогодняя елка» (для детей из малообеспеченных семей)Территория МБОУ «Школа №64»
 23.12.2021 13.30Познавательно-игровая программа «Новогодняя мозаика»Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 23.12.2021 16.00Вечер-концерт «Новогоднее настроение»Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦСДБ  города Рязани»
 23.12.2021 — 24.12.2021Кубок города Рязани по спортивной гимнастике «Рождественские звездочки»МБУ «СШОР «Юность»
 24.12.2021 12.00Праздничное мероприятие «Новогодняя елка» Территория МБОУ «Школа №19(25)»
 24.12.2021 16.00Праздник «Новогодние Забавы»проезд Речников, д. 1 — дворовая территория
 25.12.2021 14.00Старт праздничных новогодних мероприятий  Площадь Победы
 25.12.2021 14.00Концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Новый год или Новогодние подарки Забавушки»Сквер имени А.В. Александрова
 25.12.2021,26.12.2021, 02.01.2022 — 06.01.2022Акция «Забавный Морозобус»Город Рязань
 25.12.2021, 26.12.2021 11.00Новогоднее представление «Зимняя сказка»МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани
 25.12.2021 10.00Новогодний турнир    
по хоккею среди любительских команд		ул. 6-я Линия, д. 4а
 25.12.2021 15.30 26.12.2021 10.00Новогодний турнир по настольному теннису среди юношей и девушекМБУ «СШ «Орион»
 25.12.2021 — 05.01.2022Новогодний  спектакль «Новогодняя Жар-Птица»МАУК «Дворец молодежи города Рязани»  
 25.12.2021 — 07.01.2022Квест «Северное сияние»Лесопарк
 25.12.2021 — 07.01.2022Проект «Лесопарк FМ»Лесопарк
 25.12.2021 — 09.01.2022 14.00, 16.00Кинофестиваль «Снежная сказка»МБУК «КДЦ «Октябрь»
 26.12.2021 11.00Праздничная программа «Новогодний бал в Есенинке»ЦГБ им. С.А. Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»  
 26.12.2021 12.00Праздничная программа «Волшебная тайна»Библиотека-филиал №5 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 26.12.2021 12.00Праздничное мероприятие «Елка дружбы»МАУК «Дворец молодежи города Рязани»
 26.12.2021 15.00Новогодние  встречи «Новогоднее настроение»Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 26.12.2021 15.00Праздничная программа «Новогодний переполох»Библиотека-филиал №13  МБУК «ЦБС г. Рязани»
 26.12.2021 15.00Час досуга «Колядки матушки зимы»Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 27.12.2021 11.00Мастер-класс «Сувениры своими руками»Библиотека-филиал №1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 27.12.2021 13.00Квест «Новогодний переполох»Библиотека-филиал №6 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 27.12.2021 13.30Праздник «Забавы у новогодней елки»Библиотека-филиал №15 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 27.12.2021Утренник «Ледяная история»Центральная детская библиотека МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 27.12.2021 12.00, 14.00, 16.00Конкурсная программа «Зимняя сказка»МБУДО «ЦДТ «Приокский»

 
 28.12.2021, 29.12.2021 16.00 03.01.2022- 06.01.2022 11.00 16.00Новогодняя сказка «Как вернуть сюрприз Снегурочки»МБУК «МКЦ г. Рязани»
 28.12.2021 11.00Праздничная программа «Новогодний переполох»Библиотека-филиал №1 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 28.12.2021 13.00Праздничная программа «Улетная елка»Библиотека-филиал №9 им. П.Н. Васильева МБУК «ЦБС г. Рязани»
 28.12.2021Новогодний праздник для детей из неблагополучных семей МБУК «ЦСДБ города Рязани»
 29.12.2021 16.00  Открытые соревнования                  по лыжным гонкам «Вечерняя новогодняя гонка»Мемориальный парк
 29.12.2021 17.00Новогодний квест «Спаси Деда Мороза»Центральный парк культуры и отдыха (далее – ЦПКиО) 
 29.12.2021 11.30Уличная программа «Новогоднее путешествие»Верхний парк МАУДО «РГДДТ»
 30.12.2021 12.00Праздничная анимационная программа «Сказочный лес»ЦПКиО
 30.12.2021 12.00Зимний забегЛесопарк
 ДекабрьКонкурс на лучшее новогоднее оформление двораГород Рязань
 ДекабрьКонкурсы комитетов ТОС по месту жительства на лучшую елочную игрушкуГород Рязань
 01.01.2022 01.00Фейерверочный показСтартовая площадка улица Дзержинского,
дом 21
 02.01.2022- 09.01.2022Игры в баскетбол 3х3 «Холодные игры»Лесопарк
 03.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022Уличная программа «Новогоднее путешествие»Верхний парк МАУДО «РГДДТ»
 03.01.2022-08.01.2022Фестиваль ледовых скульптур — 2022Лыбедский бульвар
 05.01.2022 11.00Благотворительная акция «Лыжня добра»Лесопарк
 05.01.2022 14.00  Развлекательная программа «Новый год в компании с Забавушкой»Сквер имени А.В. Александрова
 05.01.2022 09.00Фестиваль «Хоккей в валенках»МБУ «СШ «Сокол»
 06.01.2022 12.00Пешеходная экскурсия для учащихся «Рождественские  забавы»Соборная улица, Соборная площадь, сквер Рязанского Кремля, музей истории рязанского леденца
 06.01.2022 18.00Праздничный концерт «Под рождественской звездой»МБУК «МКЦ г. Рязани»
 07.01.2022 14.00Рождественский концерт «Забавушка приглашает друзей»Сквер имени А.В. Александрова
 07.01.2022 11.00Подведение итогов Новогодних мероприятийЦПКиО
 07.01.2022 12.00Праздник «Рождественское чудо»ЦПКиО
 08.01.2022 15.00Рождественский концерт «Играй, рязанская гармонь»МБУК «МКЦ г. Рязани»
 09.01.2022 14.00Развлекательная программа «Забавушкины вечеринки»Сквер имени А.В. Александрова
 12.01.2022Праздник по месту жительства «Игры на снегу»Территория МБОУ «Школа №62»
 13.01.2022 15.00Тематический вечер «Свет Рождественской звезды»Библиотека-филиал №4 МБУК «ЦБС г. Рязани»
 Декабрь — январьНовогодние локацииФилиалы ресурсного центра «ДОМ ТОС»
 Декабрь — январьРождественская фотовыставка «Волшебство Рождества»МБУК «Музей И.П. Павлова»
 Декабрь — январьТематические  праздничные  книжные выставкиБиблиотеки-филиалы
 По заявкамЭкскурсии по музеюМБУК «Музей И.П. Павлова»
 По заявкам«Рождество в доме Павловых»МБУК «Музей И.П. Павлова»
 ДекабрьЦикл дистанционных мероприятий «Дед Мороз в гостях у ТОС»Группа «ТОС Рязанской области» в социальной сети ВКонтакте
 ДекабрьФестиваль «Рязань Забавами богата»Социальные сети
 15.12.2021 — 28.12.2021Городской инклюзивный онлайн-фестиваль «Новогодние истории»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 21.12.2021 13.00Творческая мастерская «Креатив-лаборатория: оформление новогодних подарков»  Официальный сайт и социальные сети учреждения
 22.12.2021 18.00Мастер-класс «Как встретить Новый год. Привлекаем удачу»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 15.12.2021 — 22.12.2021Онлайн-конкурс «Самая новогодняя история»  Официальный сайт и социальные сети учреждения
 15.12.2021 — 28.12.2021      Онлайн-конкурс «Забавное оформление» по номинациям:                         — лучшее новогоднее оформление окон, балконов;                                    — лучшее новогоднее оформление  кабинетов, комнат.Официальный сайт и социальные сети учреждения
 23.12.2021 18.00Кулинарные истории «Бейгли – символ Венгерского Рождества»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 17.00Громкие чтения «Сказка под елкой»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 — 07.01.2022Проект «Подкасты»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 — 07.01.2022Рубрика «Insta-челлендж»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 — 07.01.2022Рубрика «Творческая мастерская»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 — 07.01.2022Рубрика «В гостях у сказки»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 25.12.2021 — 07.01.2022Рубрика «С добрым утром, Лесопарк!»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 26.12.2021 18.00Мастер-класс «Озорные снеговики  из электрических лампочек»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 27.12.2021 14.00Онлайн-путешествие  «Как встречают Новый год люди всех земных широт»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 27.12.2021 18.00Онлайн-путешествие «По следам Деда Мороза»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 03.01.2022, 05.01.2022,07.01.2022Интерактивный квест «Рязань новогодняя»Социальные сети
 04.01.2022 18.00Громкие  чтения «Кракс и Рождество»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 05.01.2022  Новогодний мастер-класс «Рождественский ангел»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 05.01.2022 17.00Видеорассказ «Рождественские мотивы»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 27.12.2021 — 10.01.2022Новогоднее представление  «В сказку зимнюю поверь!»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 15.12.2021 — 31.12.2021Интернет-акция #новогоднееокноОфициальный сайт и социальные сети учреждения
 15.12.2021 — 24.12.2021Дистанционный конкурс компьютерных презентаций «Новогодние традиции разных народов России» в рамках реализации социального проекта «Мы дети твои, Россия»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 10.12.2021 — 10.01.2022«Этномастерская по изготовлению новогодних игрушек» (мастер-классы)Официальный сайт и социальные сети учреждения
 21.12.2021Новогоднее приключение узбекского Деда МорозаОфициальный сайт и социальные сети учреждения
 30.12.2021  Праздничный концерт «Новогоднее настроение»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 15.12.2021 — 30.12.2021Фоточеллендж «Новогодние превращения»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 20.12.2021  — 25.01.2022Открытый городской фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Рождественские сказки»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 20.12.2021 — 19.01.2022Городской конкурс-выставка изобразительного, декоративно-прикладного и литературного творчества детей и юношества «Рождество – время ангелов»Официальный сайт и социальные сети учреждения
 27.12.2021 — 29.12.2021Новогодний онлайн-турнир по подтягиваниюОфициальный сайт и социальные сети учреждения

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