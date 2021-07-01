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Четверг, 1 июля, 2021
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Полиция не нашла виновных в засыпке озера «Дикая утка» в Рязани

7info
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Сотрудники полиции провели проверку, но не нашли виновных в засыпке озера «Дикая утка» в Рязани, сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.

— Наша доблестная полиция провела проверку по засыпке озера «Дикая утка» и не нашла ни одного виновного! Я удивлён, что мусор не сам телепортировался на территорию у озера! — написал Захаров.

Депутат опубликовал фотографию ответа правоохранителей на его заявление. Полицейские опросили владельца земельного участка. Он рассказал, что после решения суда прекратил завозить грунт, работы завершены.

Водитель грузовика, опрошенный полицией, заявил, что привёз землю с дачи знакомого. Сначала хотел высыпать её в другом месте, но побоялся, что грузовик застрянет. После этого вспомнил, что пару лет назад возил грузы к озеру и решил сделать это снова.

Директор фирмы сообщил, что разрешил водителю использовать грузовик в личных целях.

Захаров готовит обращение в Генеральную прокуратуры РФ.

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