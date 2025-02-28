Подоляка рассказал о тяжелом продвижении российской армии в Курской области

Продвижение российской армии в Курской области идет очень тяжело, но есть успехи, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.
По его словам, ВС России постепенно сживают группировку ВСУ в районе Суджи. При этом противник сосредоточил основные силы южнее этого города, а также в районе трассы Суджа — Сумы.
В то же время российские военные развивают наступление в северной части территории, захваченной ВСУ. Так, бойцы выбили противника из Локни. Также идут бои в Черкасском Поречном.
Он пожелал успехов российским бойцам.
В пятницу Минобороны объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области.