Подоляка рассказал о тяжелом продвижении российской армии в Курской области

Продвижение российской армии в Курской области идет очень тяжело, но есть успехи, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в телеграм-канале.

По его словам, ВС России постепенно сживают группировку ВСУ в районе Суджи. При этом противник сосредоточил основные силы южнее этого города, а также в районе трассы Суджа — Сумы.

«Здесь двигаться крайне трудно, но вчера наши части 56-го полка сумели зайти в Новенькое и там закрепиться. Дальше пока пройти не могут», — отметил Подоляка.

В то же время российские военные развивают наступление в северной части территории, захваченной ВСУ. Так, бойцы выбили противника из Локни. Также идут бои в Черкасском Поречном.

«Дальнейшие наши здесь успехи превращают район Малой Локни для ВСУ в западню», — пояснил блогер. Реклама

Он пожелал успехов российским бойцам.

В пятницу Минобороны объявило об освобождении села Новая Сорочина в Курской области.