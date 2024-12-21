Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Рязани

21 декабря около 17:50 в Рязани, возле дома № 11 по улице Окский проезд, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в заборное ограждение.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса. Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.