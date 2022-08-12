Павел Малков заявил о необходимости круглосуточного контроля пожароопасной обстановки

11 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков совместно с начальником ГУ МЧС России по регону Алексеем Жуковым провёл авиапатрулирование Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов.

Как сообщает пресс-служба правительства Рязанской области, обсуждалась актуальная пожароопасная обстановка и меры по профилактики возгораний.

Павел Малков подчеркнул, что необходим постоянный круглосуточный контроль пожароопасной обстановки. Особое внимание при этом необходимо уделять лесам и сельхозземлям.

– В случае небрежного обращения с огнём они могут стать дополнительными источниками пожаров. Уверен, соответствующие структуры все риски отработают. Но многое зависит от сознательности самих граждан, – подчеркнул он.

Подводя итоги, глава региона отметил, что из-за жаркой погоды остаётся риск возникновения природных пожаров. Он попросил ответственные службы ответственно относиться к данному вопросу и проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения противопожарных мер среди рязанцев.