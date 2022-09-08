Павел Малков заявил о ликвидации лесного пожара в Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков в своём Telegram канале заявил о ликвидации лесного пожара.

Павел Малков: «Друзья, лесной пожар ликвидирован. Сейчас остаются задачи по устранению задымлений и окарауливанию. Сил и средств для этого достаточно»

Обстановку в регионе обсудили с участием руководства правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

Павел Малков ещё раз выразил благодарность всем, кто пришёл на помощь в тушении горящих рязанских лесов, и подчеркнул, что остановить бушующую стихию удалось совместными усилиями при грамотной координации работы.

Павел Малков: «Важно, что не пострадал ни один населённый пункт. Были очень непростые моменты, но огнеборцы всё отстояли»

В публикации врио главы региона говорится, что началась работа над комплексом мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Одновременно идёт анализ обстановки во всех населённых пунктах, инфраструктуру предстоит привести в порядок.