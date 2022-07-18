Павел Малков выступает за сохранение зелёной зоны в Агропроме.

На сегодняшний день собрано свыше 300 подписей против ликвидации лесопарковой зоны в Агропроме, и сбор подписей ещё идёт. Об этом сообщил пикетчик, который на прошлой неделе выступил в защиту зелёной зоны посёлка Агропром, – говорится в группе «Павел Малков, губернатор, за новую жизнь!» ВКонтакте.

Рязанская городская дума решила продать в частные руки лесопарковую зону, на которой раньше была расположена воинская часть, площадью 17 гектаров. На участке растёт свыше 1600 дубов, почти 200 лип, 45 берёз, 65 тополей, а также молодая поросль.

Эти насаждения являются зелёным щитом для посёлка от вредных выбросов расположенных поблизости предприятий. По словам общественников, цена участка в 3,5 раза выше той, за которую его хотят продать.

Врио губернатора региона выслушал активистов и приостановил продажу участка. По словам Павла Малкова, в ближайшее время нужно пообщаться с местными жителями и решить судьбу земли.

На предстоящем встрече жители города попросят не только сохранить зелёную зону, но и благоустроить её: сделать спортплощадку, освещение, лавочки и проложить дорожки.