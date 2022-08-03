Павел Малков: Выборы в Рязанской области должны пройти легитимно, без нарушений общественного порядка

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выступил на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области. В ходе заседания рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности во время Единого дня голосования.

Глава региона отметил, что выборы в Рязанской области должны пройти легитимно, без нарушений общественного порядка, с соблюдением всех избирательных прав.

Участники заседания обсудили также итоги исполнения национальных проектов в регионе в первом полугодии 2022 года и меры по предупреждению правонарушений в этой сфере.

– Нацпроекты – это огромный ресурс для развития экономики региона. Задачи поставлены очень серьезные, масштабные. Их мы должны неукоснительно выполнить. Каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно, – сказал Малков. Врио губернатора уточнил, что в 2022 году на мероприятия 11 нацпроектов запланировано около 20 млрд рублей. Анонсированы дополнительные меры для усиления контроля в этой сфере.

Речь зашла о работе по профилактике и пресечению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Малков заявил, что количество обращений рязанцев по этой теме не снижается.

– В 2022 году только в рамках прокурорских проверок выявлено почти 2 тыс. нарушений законодательства. К ответственности привлечено около 500 должностных лиц, – отметил Павел Малков.

Также на заседании обсудили меры по повышению эффективности мероприятий по противодействию незаконной миграции на территории региона и профилактике нарушений миграционного законодательства.