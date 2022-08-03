Павел Малков: Все проекты благоустройства должны быть реализованы

2 августа врио губернатора Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области. В начале заседания он традиционно заслушал министров и глав администраций ряда районов по вопросу исполнения перечня поручений, сформированного по итогам рабочих поездок по муниципальным образованиям и прямому эфиру с рязанцами.

В частности, глава администрации Старожиловского района Александр Татарников проинформировал о том, что приняты меры по обеспечению бесперебойного водоснабжения в п. Старожилово. Сейчас жалоб от населения на водоснабжение не поступает. Так, заменена часть оборудования, проведена разъяснительная работа с жителями, разрабатывается ПСД на строительство нового водозаборного узла с системой водоподготовки, в сентябре планируется получить результаты госэкспертизы. Врио Губернатора поручил министерству ТЭК и ЖКХ учесть этот объект в дальнейших планах модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах региона.

В рамках выполнения поручения о ремонте 5 участков уличной сети автодорог вблизи реконструируемого Сретенского собора г. Скопина местной администрацией подготовлен и направлен в минтранс области соответствующий пакет документов. Стоимость проекта составляет более 4,5 млн рублей. Подрядчик определен. Павел Малков попросил контролировать дальнейшую работу, а минфину региона – оперативно отработать финансовую сторону этого вопроса.

Кроме того, врио губернатора поручил держать на контроле вопросы ремонта и ряда других участков трасс, находящихся в критическом состоянии. В частности, значимой для 11 населенных пунктов автодороги «Полтавка-Аделино-Мелихово» в Шиловском районе, которую должны привести в порядок до 1 сентября. С 4 августа, по словам главы администрации МО Владимира Луканцова, начнется ремонт картами первых 6 км. На остальных 7 км дороги в этом году будет проведен ямочный ремонт, а в 2023 году – ремонт картами.

Также Павел Малков поручил ускорить ввод в эксплуатацию новой дороги в селе Ярустово Спасского района, построенной в рамках программы развития малоэтажного строительства. Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов и министр транспорта Вадим Решетник доложили о том, что объект уже используется автомобилистами, и в течение 2 недель будет введен в эксплуатацию в полном объеме после завершения оформления необходимой разрешительной документации.

– У нас по дорогам – самый большой запрос от людей. Это самая больная тема. И если даже при наличии средств получаются сбои по срокам, то это повод обратить внимание, – сказал врио главы региона и также поручил проконтролировать вопрос окончательной сдачи дороги в эксплуатацию.

Глава администрации г. Рязани Елена Сорокина проинформировала о решениях по вопросу родительского комитета школы 60/61. Рязанцев интересовала дальнейшая судьба бесплатного творческого кружка в учебном заведении, который, по их утверждению, намечено закрыть. По словам Елены Сорокиной, работа кружка продолжится, но с другими педагогами. Также по просьбе активистов ТОС микрорайона Дашково-Песочня проведено благоустройство детской дворовой площадки на Новоселов, 60.

Павел Малков сказал о том, что работа изостудии должна сохраниться в рязанской школе 60/61 в полном объеме, и поручил дать необходимые разъяснения родительскому комитету. Кроме того, врио Губернатора поручил еще раз внимательно посмотреть на дворовые и общественные территории в городах и населенных пунктах.

– Все проекты благоустройства, которые в этом году запланированы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и по программе поддержки местных инициатив, должны быть реализованы. Без замечаний со стороны жителей и депутатов, – сказал Павел Малков. – Недоработки нужно оперативно устранять и внимательно относиться к просьбам и предложениям людей. Им виднее, что и как должно быть во дворах и общественных пространствах, которыми они пользуются.

Министр культуры региона Виталий Попов доложил о ходе создания в городе Спас-Клепики, в бывшей Клепиковской средней школе №2, муниципального краеведческого музея. В настоящее время проводятся предпроектные работы. Проект капремонта здания и оснащения учреждения необходимым оборудованием планируется реализовать в рамках нацпроекта «Культура», где есть соответствующие направления. Параллельно ведется разработка концепции музея, в рабочую группу будут включены представители регионального совета музеев и проектного музейного офиса.

Павел Малков напомнил также, что в рамках подготовки к 140-летию выдающегося композитора А.В. Александрова, которое будет отмечаться в 2023 году, необходимо обеспечить современным оборудованием для оформления экспозиции музей в школе имени Александрова в селе Плахино Захаровского района. Такое поручение врио Губернатора дал во время рабочей поездки в муниципальное образование. Работа будет проведена минкультуры совместно с минобразования области.