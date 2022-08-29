Павел Малков впервые появился в Рязани на публике с женой и детьми

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков впервые появился на публике в женой и детьми. Снимок, где запечатлена семья Малковых, появился на сайте Рязанской епархии.

Вместе с женой и детьми врио губернатора посетил фестиваль «Рязанские перезвоны», который прошёл в Кремле. К гостям торжества он обратился с приветственным словом и рассказа о ситуации в области, отметив, что сейчас регион переживает крайне непростое время — сложнейшие лесные пожары. Говоря о фестивале, врио главы региона подчеркнул отметил красоту Кремля. Организаторов фестиваля он поблагодарил за его организацию и выразил надежду, что он станет доброй традицией.