Павел Малков вошёл Совет при правительстве РФ по созданию передовых школ

Губернатор Рязанской области Павел Малков вошёл в состав Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения.

Распоряжение о создании Совета подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

Сопредседателями совета назначены замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Их заместителем — министр просвещения Сергей Кравцов.

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Совет создали по поручению президента России Владимира Путина. Он займётся формированием стратегии развития передовых общеобразовательных организаций.

Напомним, такую школу собираются построить в Московском районе Рязани.