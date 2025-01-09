Четверг, 9 января, 2025
0.1 C
Рязань
Губернатор Павел Малков
Павел Малков, фото правительства Рязанской области
Главные новости

Павел Малков вошёл Совет при правительстве РФ по созданию передовых школ

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков вошёл в состав Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения.

Распоряжение о создании Совета подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

Сопредседателями совета назначены замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Их заместителем — министр просвещения Сергей Кравцов.

Реклама

Совет создали по поручению президента России Владимира Путина. Он займётся формированием стратегии развития передовых общеобразовательных организаций.

Напомним, такую школу собираются построить в Московском районе Рязани.

Материалы рубрики