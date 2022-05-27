Павел Малков: Важно понимать, насколько эффективно работают механизмы господдержки

Врио губернатора Павел Малков принял участие во II региональном форуме «#PROБИЗНЕС2022», приуроченном ко Дню российского предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В работе форума приняли участие заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» Андрей Железняков, руководитель проекта «Росмолодежь-бизнес» Федерального агентства по делам молодежи Алексей Рвачев, управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО Сергей Кузнецов, представители общественных организаций, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители студенческого сообщества.

Обращаясь к участникам форума, Глава региона Павел Малков отметил, что в Рязанской области работает около 40 тысяч предприятий МСП. Они обеспечивают рабочими местами более трети экономически активного населения региона. «Это стратегический сегмент экономики, в развитии которого серьёзно заинтересовано государство, — подчеркнул Павел Малков, — Для этого на федеральном уровне внедряются всевозможные инструменты и программы поддержки. Буквально накануне мы услышали, что Центробанк снижает ставку. А это означает, что привлечь кредитные ресурсы станет проще. Новые возможности дает и политика импортозамещения».

Павел Малков подчеркнул значимость подобных встреч, на которых органы власти и представители бизнеса могут получить обратную связь: «Важно понимать, что оказываемая помощь результативна: все ли предусмотрено, все ли механизмы эффективно работают. Сегодняшние экономические условия требуют не только сплоченности, но и оперативности в принятии решений — я уже неоднократно об этом говорил. Со своей стороны всегда готов к взаимодействию, к новым начинаниям и проектам. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Рязанскую область сильнее, а жизнь людей – более комфортной».

После выступления Врио главы региона состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «#PROБИЗНЕС2021». В рамках форума также обсуждены вопросы поддержки бизнеса со стороны областной власти, Корпорации МСП, перспективы молодежного предпринимательства. Кроме того, представлен опыт создания и развития малого производства в современных условиях.