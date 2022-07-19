Павел Малков: В Сараях надо строить новое здание поликлиники

В посёлке Сараи необходимо построить новое здание поликлиники, заявил 19 июля в ходе рабочей поездки в Сараевский район врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Малков посетил поликлинику Сараевской межрайонной больницы, которая обслуживает около 13,5 тысяч человек, из которых почти 2 тысячи — дети. Учреждение расположено в деревянном здании 1932 года постройки, находящемся в неудовлетворительном состоянии. В ходе осмотра поликлиники был также поднят вопрос о строительстве новой котельной, износ оборудования в которой составляет более 90%.

Врио губернатора отметил, что ремонтом здесь не обойтись — надо строить новое здание поликлиники.

«Мы уже обсудили, что это должна быть модульная конструкция. Сейчас надо определить для нее окончательное место. Объект должен располагаться рядом с больницей. Это позволит организовать общую систему отопления для всего больничного комплекса», — сказал Павел Малков и поручил подготовить проектно-сметную документацию и определиться с источниками финансирования к началу следующего года.

Павел Малков побывал также в Сараевском районном краеведческом музее. До конца августа должны быть завершены работы по его капитальному ремонту. Сейчас учреждение расположено в двух старых зданиях основной школы села Большие Можары. В рамках национального проекта «Культура» на работы направлено 10,6 млн рублей. Предполагается, что на выделенные средства оба здания будут не только отремонтированы, но и объединены крытым переходом. На техническое оснащение музея по нацпроекту выделено еще 2 млн 82 тыс. рублей. Помимо экспозиционных залов и библиотеки, в учреждении будет открыта этноплощадка. Ее создадут в рамках регионального проекта «Нарядная губерния». Первых посетителей музей сможет принять уже в ноябре.

В ходе осмотра краеведческого музея Малков обратил внимание на соблюдение сроков и качества проводимого ремонта, а также на обязательное благоустройство прилегающей территории.