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Павел Малков: В каждом муниципальном районе должен быть музей

В каждом муниципальном районе Рязанской области должен быть музей. Об этом врио главы региона сказал во время визита в Ермишь.

Там политик осмотрел Детскую школу искусств, которой требуется новое здание. Постройке, в которой сейчас работает учреждение, 120 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предполагается, что для школы отремонтируют здание бывшего СПТУ 37. Работы проведут в рамках нацпроекта «Культура». Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение.

Врио главы региона отметил, что ремонт нужно сделать в 2023–2024 годы. А в здании, где сейчас располагается школа искусств, местные жители предложили сделать музей. Павел Малков такое предложение поддержал.

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